السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 824 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى 62,593 إصابة , فيما زاد مجموع حالات الوفيات إلى 942 حالة وفاة .

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06:22ت م

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سيئول 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 25 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى 62,593 إصابة , فيما زاد مجموع حالات الوفيات إلى 942 حالة وفاة .// انتهى //06:22ت م0002

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