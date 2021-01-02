حسابي بوابة وزارة الإسكان السعودي وطريقة التواصل

توفر وزارة الإسكان السعودي على بوابتها على الإنترنت طريقة التسجيل على الموقع والاستفادة من البرامج السكنية المتنوعة التي تطرحها والمبادرات التي تهم قطاعات كبيرة من مواطني المملكة في تملك السكن المناسب وخاصة الشباب المقبل على الزواج وتكوين أسرة ويحتاج إلى سكن، وكذلك الأسر الفقيرة والتي تحتاج إلى دعم سكني، سوف نتعرف على طريقة تسجيل الدخول على حساب المستفيد وطرق التواصل مع وزارة الإسكان في ظل انتشار جائحة كورونا.

حسابي بوابة وزارة الإسكان

يتمكن الأفراد ممن لديهم حساب على موقع وزارة الإسكان من الدخول على الموقع عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة الإسكان على الإنترنت. الانتقال إلى حسابي تسجيل الدخول. كتابة البيانات ومنها كتابة البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم. كتابة كلمة السر الخاصة بالمستفيد. نقل الكود في الصورة والضغط على تسجيل الدخول. توفر وزارة الإسكان الدخول على موقعها من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد.

طرق التواصل مع وزارة الإسكان

يتم التواصل مع وزارة الإسكان من خلال عدة طرق مختلفة منها الموقع الخاص بها على الإنترنت ويمكن القيام بهذه الخطوات:

الدخول على موقع وزارة الإسكان على الإنترنت. الانتقال إلى الشريط العلوي واختيار كلمة تواصل معنا. الضغط على كلمة راسلنا من قائمة تواصل معنا. كتابة البيانات المطلوبة ومنها الاسم والبريد الإلكتروني. كتابة الموضوع، واختيار التصنيف” استفسار، أو اقتراح أو شكوى..” كتابة رقم الهاتف ليسهل التواصل. كتابة الرسالة ونقل رمز الصورة. الضغط على إرسال وانتظار الرد سواء على عنوان البريد الإلكتروني أو على الهاتف.