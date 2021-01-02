طريقة استطلاع نتائج الطلاب من حساب نور لولي الامر 1442

حساب نور لولي الامر يبحث الكثير من مواطني المملكة السعودية عن طريقة استطلاع نتائج الطلاب من نظام نور لأولياء الأمور، حيث يرغب الجميع في معرفة الطريقة الصحيحة للحصول على النتائج بكل سهولة من خلال نظام نور المعتمد الرسمي التابع لوزارة التعليم السعودية، وذلك باعتباره من أبرز وأهم الأنظمة التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية بهدف تعزيز رؤية تطوير المملكة 2030 وتعزيز المنظومة التعليمية من خلال التعليم الالكتروني، ومن أهم ما يقدمه النظام إمكانية الاطلاع على النتائج بكل سهولة سواء للاختبارات الشهرية أو نتائج نهاية الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني نتائج الطلاب من نظام نور لولي الامر.

طريقة استطلاع نتائج الطلاب من حساب نور لولي الامر

يتيح نظام نور لأولياء الأمور إمكانية استطلاع نتائج طلابهم بكل سهولة بعد اعتمادها واعلانها رسميًا من قبل وزارة التعليم السعودية، وذلك لاطمئنان أولياء الأمور على نتائج أبنائهم الطلبة ومتابعة مستواهم الدراسي لحظة بلحظة، فكل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط نظام نور

كتابة بيانات ولي الأمر من اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة الرمز المرئي.

وبعد ذلك يتمكن الآباء من الحصول على نتيجة أبنائهم الطلبة بكل سهولة عن طريق اتباع تلك الخطوات الميسرة.

طريقة معرفة نتائج الابتدائي بنظام نور حساب ولي الامر

مع قرب الإعلان عن ظهور نتائج المرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية، يرغب الكثير من الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور في الاطلاع على النتائج النهائية فور اعتمادها واعلانها رسميًا لكافة صفوف النقل من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس، حيث يتم الإعلان عن نتائج الطلبة الذين شاركوا في الاختبارات النهائية، والتي سيتم رصدها بمعرفة المعلم أو المعلمة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على نظام نور.

كتابة رقم الهوية للطالب أو ولي الأمر.

أو كتابة اسم المستخدم.

كتابة كلمة المرور.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

تحديد الفصل الدراسي الأول أو الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة بحث.

سيقوم الموقع بالانتقال إلى الصفحة التالية والتي تضم بيانات الطالب.

الضغط على اختيار إشعار بنتيجة الطالب.

وبعد ذلك ستكون النتيجة متاحة للطالب أو ولي الأمر بكل سهولة.

وقد لجاءت المملكة السعودية لنظام التعليم عن بُعد بعد انتشاء جائحة كورونا في انحاء المملكة وقد اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات فى المدراس والجامعات، حفاظاً على أبنائها الطلاب والطالبات ، والمعلمين والمعلمات من خطر الإصابة، وقد انشات منصة مدرستى التعليمة.