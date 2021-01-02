السعودية اليوم / مصر تسجل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

سجلت مصر 1409 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة المصرية في بيان أن مجموع حالات الشفاء بلغ 112826 حالة, فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 7687 حالة .

// انتهى //

02:35ت م

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القاهرة 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسسجلت مصر 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , و56 حالة وفاة خلال الـ24 الساعاة الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 139471 حالة .وأوضحت الصحة المصرية في بيان أن مجموع حالات الشفاء بلغ 112826 حالة, فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 7687 حالة .// انتهى //02:35ت م0092

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