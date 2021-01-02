شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية د. عادل مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة د. عبدالرحمن الرسي.
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