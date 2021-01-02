شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وتسلم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلاله استقباله، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير الخارجية الشيخ د. أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية د. عادل مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة د. عبدالرحمن الرسي.