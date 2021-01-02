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القيادة تهنئ رئيس سويسرا بالفوز في الانتخابات

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الاتحاد السويسري غاي برملان؛ بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة. وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح له، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين. وأكد - أيده الله - حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له دوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس الاتحاد السويسري غاي برملان؛ بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة. وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات له بالتوفيق والنجاح، راجياً له موفور الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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