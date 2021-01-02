شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس سويسرا بالفوز في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس الاتحاد السويسري غاي برملان؛ بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة. وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات له بالتوفيق والنجاح، راجياً له موفور الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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