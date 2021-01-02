شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس سويسرا بالفوز في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الاتحاد السويسري غاي برملان؛ بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة. وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح له، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين. وأكد - أيده الله - حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له دوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس الاتحاد السويسري غاي برملان؛ بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة. وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات له بالتوفيق والنجاح، راجياً له موفور الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.