شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضوابط لاستقبال المصلين بالمسجد النبوي في الإجازة والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الوكالة أتاحت للمصلين الاستفادة من سطح المسجد النبوي الشريف، في صلوات المغرب والعشاء والفجر والجمعة ابتداءً من أمس، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية. ويستوعب سطح المسجد النبوي قرابة 10 آلاف مصلٍ، وقد هيأت وكالة الرئاسة عدداً من الأبواب لدخول المصلين للسطح، ووضعت عليها عدداً من الكاميرات الحرارية بالإضافة للمراقبين لتسهيل دخول المصلين.
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