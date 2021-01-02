شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضوابط لاستقبال المصلين بالمسجد النبوي في الإجازة والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان العسيري، جاهزية المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في إجازة منتصف العام الدراسي. ودعا «العسيري»، الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوكالة؛ أهمها: لبس الكمامة، تعقيم اليدين، استخدام السجادة الخاصة، عدم اصطحاب الأطفال، الابتعاد عن أماكن الزحام في الدخول والخروج، الالتزام بعلامات التباعد المحددة، التقيد بالمواعيد المحددة من تطبيق «اعتمرنا» للراغبين بأداء الصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى أن الوكالة جندت طاقاتها البشرية لتقديم جميع الخدمات لزائري المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.

وكانت الوكالة أتاحت للمصلين الاستفادة من سطح المسجد النبوي الشريف، في صلوات المغرب والعشاء والفجر والجمعة ابتداءً من أمس، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية. ويستوعب سطح المسجد النبوي قرابة 10 آلاف مصلٍ، وقد هيأت وكالة الرئاسة عدداً من الأبواب لدخول المصلين للسطح، ووضعت عليها عدداً من الكاميرات الحرارية بالإضافة للمراقبين لتسهيل دخول المصلين.