شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيز إنشاء المصانع على طاولة «طاقة الشورى» والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز السبل الداعمة للوزارة تنظيمياً من حيث الهيكل التنظيمي، وحوكمة القطاع للنهوض به، وبحث الآليات المناسبة لتشجيع التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية. كما بحث الاجتماع جهود مركز البيانات والمعلومات الصناعية، ودعم مشاريعه لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي.
كما ناقشت اللجنة آليات تشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق لدعم الاستدامة في القطاع الصناعي، وقنوات التواصل مع الوزارة ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها في أدائها لمهامها.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة ضمن لجان المجلس المتخصصة، وتدرس وفق اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.
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