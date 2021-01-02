شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم متضرري اليمن بـ900 طن أغذية والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة، جهوده الإنسانية لدعم وإغاثة الشعب اليمني الشقيق، ووزع أمس الأول، أكثر من 900 طن مواد غذائية على متضرري ونازحي محافظات عدن وحجة وحضرموت ومأرب.

وشملت المساعدات توزيع 100 طن و450 كيلوغراما من السلال الغذائية للنازحين في مناطق الشعب، إنما، والصالح، والوالي، والشروق، بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 5,610 أفراد.

كما وزع المركز 754 طنًا و992 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في محافظة حجة، استفاد منها 19,000 فرد. وشملت المساعدات الغذائية مناطق الجعدة والتنابكة والطينة وجزر الفشت وبكلان بمديرية ميدي، ومناطق السادة الشمالية والظهر والشباكية والملاصية والحجافية والدير وبني حسين وبني فاضل وبني الزي بمديرية حيران، ومناطق الغرزة والعتنة ونازحي شليلة بمديرية حرض، ومنطقة عبس بني حسن بمديرية عبس.

وفي حضرموت، وزع مركز الملك سلمان، 53 طنًا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي حجر وبروم ميفع، استفاد منها 3,000 فرد.

كما وزع المركز، أمس الأول، 2,500 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفاد منها 2,500 أسرة، وذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.