شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لرفع الالتزام البيئي بـ«نيوم» والان نبدء بالتفاصيل
ووقّع المذكرة، وكيل الوزارة لشؤون البيئة د. أسامة فقيها، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم م. نظمي النصر، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي. ويقوم الطرفان بموجب المذكرة، بتشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ بنود المذكرة، وتعيين استشاري مستقل مختص في الدراسات البيئية، لعمل دراسات خاصة بالمشروع لتقييم الأثر البيئي، وكتابة تقارير التدقيق البيئي ومراجعة الأداء التشغيلي، وذلك لتطبيق المعايير البيئية، تمهيدًا لإصدار التصاريح والموافقات البيئية اللازمة لأنشطة البناء والتشغيل.
ويعمل فريق عمل الوزارة على استكمال إصدار التراخيص البيئية بالتنسيق مع المراكز الوطنية البيئية أو الجهات البيئية ذات الاختصاص، والتحقق من استيفاء الدراسات البيئية لجميع المتطلبات والمعايير البيئية اللازمة، والمنصوص عليها في الأنظمة والمقاييس البيئية في المملكة، بالإضافة إلى العمل على التخفيف من الآثار البيئية الناتجة عن المشروع، والتنسيق بين المشروع والجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لتمكين مشروع نيوم من البدء في أعمال التنفيذ.
وتنص مذكرة التفاهم على وضع آلية للتعاون بين الطرفين لتجهيز وتقديم طلبات التصاريح البيئية الخاصة بمشروع نيوم، وكذلك تأمين إصدار جميع التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من جميع الجهات المختصة بما في ذلك المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، والتنسيق في دراسة الربط الإلكتروني للأنظمة والقيام بالدراسات المشتركة، وتزويد المراكز بالبيانات والمعلومات البيئية.
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