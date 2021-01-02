شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من «كوفيد - 19» يتجاوز الإصابات بـ90 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 137 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 362878 حالة، من بينها 2567 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 362 حالة حرجة، كما سجلت 228 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 354081 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 6230 حالة، بإضافة 7 حالات وفاة جديدة، فيما تم إجراء 36383 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات «تطمن» التي هيّأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.