شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الرماح في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقل إلى رحمة الله -تعالى- عبدالله صالح عبدالله الرماح، وصلي عليه أمس الجمعة، ودفن في مقبرة النسيم بالرياض.

ونظرا للإجراءات والتدابير الاحترازية تقبل التعازي هاتفيا على جوال إبراهيم الرماح (0583700222)، وخالد الرماح (0503875465)، وعبدالعزيز الرماح (0505941742)، والعزاء موصول إلى أشقاء الفقيد خالد، عبدالعزيز، ماجد، محمد، أحمد، طارق، يوسف، وفالح، وأبناء الفقيد إبراهيم وعبدالرحمن. و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الرماح بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.