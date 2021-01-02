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عبدالله الرماح في ذمة الله

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انتقل إلى رحمة الله -تعالى- عبدالله صالح عبدالله الرماح، وصلي عليه أمس الجمعة، ودفن في مقبرة النسيم بالرياض.

ونظرا للإجراءات والتدابير الاحترازية تقبل التعازي هاتفيا على جوال إبراهيم الرماح (0583700222)، وخالد الرماح (0503875465)، وعبدالعزيز الرماح (0505941742)، والعزاء موصول إلى أشقاء الفقيد خالد، عبدالعزيز، ماجد، محمد، أحمد، طارق، يوسف، وفالح، وأبناء الفقيد إبراهيم وعبدالرحمن. و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الرماح بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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