شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الرماح في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل
ونظرا للإجراءات والتدابير الاحترازية تقبل التعازي هاتفيا على جوال إبراهيم الرماح (0583700222)، وخالد الرماح (0503875465)، وعبدالعزيز الرماح (0505941742)، والعزاء موصول إلى أشقاء الفقيد خالد، عبدالعزيز، ماجد، محمد، أحمد، طارق، يوسف، وفالح، وأبناء الفقيد إبراهيم وعبدالرحمن. و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الرماح بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله الرماح في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.