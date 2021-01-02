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والدة السهلي في ذمة الله

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انتقلت إلى رحمة الله -تعالى- والدة مدير العلاقات العامة في غرفة الشرقية محمد السهلي، وأُدِّيَت الصلاة عليها أمس الجمعة.

ونظرا للإجراءات والتدابير الاحترازية تستقبل التعازي هاتفيا على جوال زوجها عايض السهلي 0506828325، وابنها محمد السهلي 0504944482، وابنها فيصل السهلي 0565659907.

و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة السهلي بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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