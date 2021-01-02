شكرا لقرائتكم خبر عن والدة السهلي في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقلت إلى رحمة الله -تعالى- والدة مدير العلاقات العامة في غرفة الشرقية محمد السهلي، وأُدِّيَت الصلاة عليها أمس الجمعة.

ونظرا للإجراءات والتدابير الاحترازية تستقبل التعازي هاتفيا على جوال زوجها عايض السهلي 0506828325، وابنها محمد السهلي 0504944482، وابنها فيصل السهلي 0565659907.

و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة السهلي بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.