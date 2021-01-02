شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. انطلاق «كرنفال الزهور» في نسخته الثانية والان نبدء بالتفاصيل
وتجول الجميع في أرجاء الكرنفال، الذي يستمر 10 أيام، واستمعوا لشرح عن فعالياته وبرامجه وأنشطته وأركانه المختلفة، والخدمات التي يقدمها مكتب الوزارة بالأحساء، واطلعوا على أركان المشاركين في مجال تنسيق وبيع الزهور وزراعة وتأثيث وصيانة الحدائق المنزلية وتركيب أنظمة الري الحديثة والأدوات الزراعية ومنتجات المشاتل والشركات المتخصصة في المجالات ذات العلاقة بالتشجير وغطاء نباتي للحدائق وأنظمة الري والأسمدة والبذور.
وأوضح م. الخليل، أن المهرجان يهدف إلى توعية الزوار بأهمية المحافظة على البيئة وزرع ثقافة المحافظة على الغطاء النباتي ومنع الاحتطاب ودور الوزارة في دعم الاستدامة البيئية والعناية بالحدائق والمتنزهات والمرافق العامة وتعزيز السلوكيات الجيدة للحد من تدهور البيئة والعمل على تنميتها، مشيرًا إلى أن نسخة هذا العام تتزين بأكبر خريطة للمملكة من الزهور اُستخدم في تكوينها أكثر من 500 ألف زهرة.
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