شكرا لقرائتكم خبر عن حلوى بدون «تاريخ صلاحية» في الظهران والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية الظهران، منشأة تجارية، تجهز الحلويات بطريقة مخالفة للأنظمة، وتبين وجود بعض الحلويات لا تحمل تاريخ صلاحية، الأمر الذي يعد مخالفة على المنشأة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

على جانب آخر، كانت بلدية الظهران قد بدأت أعمال توسعة مدخل حي الجامعة، وحي القصور، أسفل كوبري طريق الأمير محمد بن فهد، بإزالة الجزيرة الوسطية، وإعادة سفلتة التقاطع بالكامل، وذلك ضمن خطة البلدية في إعادة تطوير وتأهيل شوارع مدينة الظهران.