شكرا لقرائتكم خبر عن حلوى بدون «تاريخ صلاحية» في الظهران والان نبدء بالتفاصيل
على جانب آخر، كانت بلدية الظهران قد بدأت أعمال توسعة مدخل حي الجامعة، وحي القصور، أسفل كوبري طريق الأمير محمد بن فهد، بإزالة الجزيرة الوسطية، وإعادة سفلتة التقاطع بالكامل، وذلك ضمن خطة البلدية في إعادة تطوير وتأهيل شوارع مدينة الظهران.
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