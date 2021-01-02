شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مستفيدا من حلقات «تحفيظ القرآن» بسجن الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

ثمّن مدير سجن محافظة الجبيل العقيد فهد العتيبي، جهود الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، في خدمة المجتمع، ومن ضمنها استفادة 40 نزيلاً من حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بما يعود عليهم بالأثر الإيجابي في السلوك؛ ليعودوا إلى حضن المجتمع مجدّدًا، وذلك مواءمةً للخطط التنموية لمملكتنا وضمن رؤية 2030.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ خالد الجبر، والتي تستهدف الاطمئنان على سير وأداء حلقات السجن ومتابعة التعاون المشترك بين إدارة السجن والجمعية.

وأكد الجبر أن المملكة تميزت بالاستفادة من القرآن الكريم ونشر علومه وهديه في إصلاح النزلاء، مشيرًا إلى أن الجمعية فتحت عددًا من الحلق داخل السجن.

من جانب آخر عرضت الجمعية أبرز المبادرات والإنجازات التي قدمتها الجمعية خلال الفترة التي مضت، والتي أثمرت تخريج 500 حافظ وحافظة.