شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. صيانة مدخل «حلة محيش» بطول ألف متر والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة القطيف، أعمال صيانة مدخل حلة محيش من الجهة الغربية، بطول 1000 متر، وعرض 15 مترا، وتشمل إزالة طبقة الإسفلت التالفة وإعادة السفلتة مع التخطيط، وذلك ضمن مشاريع صيانة الطرق بالمحافظة.

من ناحية أخرى، عملت البلدية على تهيئة العديد من المواقع السياحية والمرافق الترفيهية، لخدمة المرتادين والزوار، ضمن برامج تحسين جودة الحياة، وأنسنة المدن، وذلك بهدف تعزيز مكانة المحافظة في الخارطة السياحية.

كانت بلدية القطيف قد انتهت مؤخرا من إنشاء ممر آمن لسباحة الأشخاص ذوي الإعاقة في شاطئ الرملة البيضاء بتاروت، وذلك ضمن برامج جودة الحياة وأنسنة المدن، التي تقوم عليها الأمانة، وتنفذها بلدية محافظة القطيف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن مساحة الموقع المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في شاطئ الرملة البيضاء تبلغ 1100 متر مربع.