شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 لوحة إعلانية مخالفة.. و10 مخيمات عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أزالت إدارة الرقابة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 20 لوحة إعلانية مخالفة من الطرق والشوارع الرئيسية، وذلك ضمن حملات تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

كما أزالت الإدارة 10 مخيمات عشوائية، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومطار الملك فهد الدولي، وذلك ضمن جهود الحفاظ على المظهر العام.

وواصلت إدارة صحة البيئة، جولاتها على المنشآت الغذائية، وعلى أسواق النفع العام بالمحافظة؛ لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية.