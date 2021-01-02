شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المراكز التجارية بـ«منزلقات» للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
ورافق منسوبي بلدية وسط الدمام، عدد من طلاب ومتدربي الثروة السمكية، في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك، بهدف تدريبهم على عملية الرقابة، وطرق الكشف، والتأكد من صلاحية وجودة الأسماك من عدمها، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءتهم وقدرتهم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة. ورصدت إدارة صحة البيئة، عددًا من المخالفات الصحية في المراكز التجارية، ومراكز الـ«هايبر ماركت»، خاصةً التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتمت مخالفتهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت بلدية وسط الدمام قد أغلقت منشأتين غذائيتين، وذلك بعد رصد تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا»، والسماح بدخول الزبائن دون ارتداء الكمامات، بالمخالفة للأنظمة، داعيةً المواطنين والمقيمين والمنشآت التجارية والصحية إلى الالتزام بالإجراءات وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع.
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