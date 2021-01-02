مصرع شاب في حادث مروع بالقنفذة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):شهدت محافظة القنفذة حادثا مروعا، أسفر عن وفاة شاب، بعد ارتطام مركبته بسيارة صيانة تغيير إنارة الشوارع، لم تضع لوحات تحذيرية.
وحضر الدفاع المدني والهلال الأحمر وأخرجوا جثة الشاب 25 عامًا، والذي تبين أنه كان يعمل بإحدى فروع شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية.
وتم نقل جثة الشاب إلى ثلاجة مستشفى جنوب القنفذة.
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