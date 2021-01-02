شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..آل الشيخ يستعرض سيارته الـ "موستنج 68" ويوجه رسالة لوزير الرياضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مقطعًا استعرض خلاله سيارته الموستنج 68 المعدلة.
ووجه آل الشيخ رسالة إلى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قائلا: " السنة ذي ما استعديت أشارك في الرالي، السنة الجاية هذي موستنج 68 معدلة، بشارك السنة الجاية في رالي داكار " .
ورد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على آل الشيخ بقوله: " كفو، وتسعدنا مشاركة معاليك، والتدريب عليّ، وفالك الأول ".
ويفتتح اليوم السبت، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، حفل رالي داكار السعودية 2021، الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
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