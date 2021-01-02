شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فيديو جديد للأمير الوليد بن خالد بن طلال هو يحرك يده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مقطع فيديو أحدث ظهور للأمير الوليد بن خالد بن طلال وهو يحرك يده عدة مرات، فيما يرقد في غيبوبة على سريره، في منزل والده.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يستجيب فيها الأمير الوليد، ويحرك أعضاء من جسمه، حيث سبق أن نُشرت مقاطع تظهره يفعل ذلك، خلال مرضه الذي استمر قرابة 15 عاما حتى الآن.

وكان الأمير قد تعرض لحادث سير وقع عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين.