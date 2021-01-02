شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة طبيب يشبع شغفه بالطهي بعد إنهاء عمله بالعيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قام الطبيب هشام العودة بإشباع شغفه بالطهي بشكل احترافي، وذلك بعد إنهاء عمله اليومي في عيادته الخاصة.
وقال العودة أن الطب، مثل كافة المهن، لا يمكن ممارسته على مدار اليوم، مؤكدًا أنه عند ممارسته للطهي لا يتذكر عمله بالطب، مبينا أن هناك بعض الأدوات المستخدمة في الطهي، مثل الملقاط الذي يستخدمه في تزيين الكعك، تشبه إلى حد كبير تلك التي يستخدمها في الطب.
وأضاف أنه استطاع الاستفادة من الطهي في عمله بالطب، مؤكدًا أن إشباع الشغف في مجال الطهي ينعكس بشكل إيجابي على أدائه المهني في الطب.
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