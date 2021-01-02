شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الحبيب" يوضح كيفية تعامل المرأة مع زوجها بعد الخيانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، كيفية تعامل المرأة مع زوجها الذي تحبه بعد معرفتها بخيانة زوجها لها.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن على المرأة ألا تربط خيانة زوجها بالحب والكراهية.

وأكد أن الخيانة ليس دليلا على كره الرجل لزوجته، إذ أن الرجل قد يكون كارها لزوجته لكنه لا يخونها، أو يكون محبا لزوجته لكنه ضعيف أمام شهواته لذلك يخونها.

وشدد على ضرورة أن تمهد الزوجة طريقاً لعودة زوجها لها، وألا تغلق الطريق أمامه.