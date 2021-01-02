التشهير بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهرت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، بمواطن ومقيم من جنسية يمنية لمخالفتهما نظام مكافحة التستر التجاري. شهرت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، بمواطن ومقيم من جنسية يمنية لمخالفتهما نظام مكافحة التستر التجاري. وأوضحت الوزارة أن المخالفة تضمنت قيام المواطن بتمكين المقيم من مزاولة التجارة في تجارة الجملة والتجزئة للملابس الجاهزة والأقمشة بمدينة الرياض. وأضافت أن المحكمة الجزائية بالرياض قضت بفرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط. كما تضمن الحكم استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

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