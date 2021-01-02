الأرصاد عن طقس السبت: سماء غائمة وضباب خلال الليل حتى الصباح على بعض المناطق

توقع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية ليوم غد السبت؛ لافتًا إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، توقع "المركز"، أن تكون "السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة"، منوهًا إلى "تكون الضباب خلال فترة الليل و الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية".

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار "مركز الأرصاد"، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية؛ بسرعة تتراوح بين 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي؛ بسرعة بين 16-38كم/ساعة.

أما ارتفاع الموج في البحر الأحمر، فسيكون بين متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وبالنسبة لحالة البحر فستكون متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة بين 14-34 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف، والموج من خفيف إلى متوسط.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

اقرأ أيضًا:

طقس الأحد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة على 10 مناطق