أمير المدينة يوجه بإغلاق صالة ألعاب بأحد المجمعات وتطبيق أقصى العقوبات النظامية

وجه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بإغلاق منشأة مخالفة تحفظيًا واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم.

وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إنه بالإشارة إلى المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام صالة للألعاب بداخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة، بتنظيم احتفالية غير مرخصة تضمنت تجمعات لم تلتزم بالاجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراع خصوصية المدينة المنورة ومكانتها.

وأوضح البيان أنه قد صدر توجهي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة للجهات المختصة بإغلاق المنشأة المخالفة تحفظيًا ، واستكمال الاجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم .

وأكدت امارة المنطقة على وجوب استشعار الجميع من مواطن وزائر ومقيم لقدسية المدينة المنورة وخصوصيتها .

كما أكدت الإمارة على متابعتها المستمرة لمختلف المناشط الاجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة ، وكذلك الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام وستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح .