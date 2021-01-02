حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9 حالات يجوز فيها الجمع بين الحقوق التأمينية، من بينها جواز جمع المشترك بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) من أكبر المقدارين.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه يجوز جمع المشترك بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) من أكبر المقدارين التاليين:

-متوسط الأجر الذي تم حساب عائدة العجز المهني على أساسه بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على ألا يتجاوز ذلك سن الستين.

- متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه.

وكذلك يجوز جمع المشترك أو المستحقين عنه ( حسب الحالة) بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية. وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنه يجوز جمع الأبناء والبنات بين ما يستحق لهم في معاش المشترك مع استحقاق أمهم، وكذلك يجمع أبناء وبنات الابن بين العائدة أو المعاش مع استحقاق أبيهم وأمهم.

تجمع الأرملة بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أو عائدة، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك يجوز جمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له، إذا كان من العاجزين عن الكسب، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي حالة استحقاق أي من الوالدين أو الأخوة أو الأخوات أو الجدّين لأكثر من معاش فإنه يحصل على الأكبر منهما، وإذا قل المعاش الأكبر عن (3000) ريال فيتمم له الفرق من المعاش الأقل، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويمكن جمع الأرملة بين نصيبها في العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها ودخلها من العمل دون حدود، وأيضا يجوز جمع أفراد العائلة - عدا الأرملة - بين ما يستحق لهم في العائدة أو المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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