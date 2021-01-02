وكيل إمارة عسير يدشن جائزة الأمير تركي بن طلال للتميز والإبداع

دشن وكيل إمارة منطقة عسير المُكلّف محمد بن ناصر بن لبدة، جائزة الأمير تركي بن طلال للعلوم والتميز والإبداع على مستوى محافظات تهامة عسير، التي تشرف عليها اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة بالتعاون مع بلدية المجاردة، وجامعة الملك خالد، وإدارة التعليم بمحافظة محايل، وإدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، وذلك بمقر صالة المعارض في شارع الفن، فيما تم تكريم الفائزين والفائزات بجائزة أمير المنطقة.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مهرجان المجاردة «شتانا غير»، كما دشن وكيل إمارة عسير مهرجان العسل المصاحب تحت شعار «عسلنا أجود» والذي تنظمه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة بالتعاون مع بلدية المجاردة وفرع الزراعة، حيث تم توفير منافذ بيع للنحالين بالمجان، وبلغ عدد المشاركين قرابة 42 مشاركًا.

ومن جانبه، بيّن محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح أهمية مهرجان العسل كتنظيم وتسويق وتعريف الزوار بما تزخر به منطقة عسير من كميات للعسل كميزة نسبية لمحافظة المجاردة، وذلك لما حباها الله من غطاء نباتي أسهم في تكاثر النحل وتزايد أعداد النحالين، مؤكدًا الدعم اللا محدود من أمير منطقة عسير وحرصه ومتابعته الدائمة لكل ما يعني المحافظة.

عقب ذلك أطلع وكيل إمارة عسير والضيوف على المعرض الفني، والذي يتضمن الرؤية وجهود المملكة خلال جائحة كورونا ورئاسة قمة العشرين واستراتيجية منطقة عسير حول شعار «لنصل إلى التميز» والمشهد الحضري وأبرز المواقع السياحية بمحافظة المجاردة. ثم أقيم الحفل الخطابي لافتتاح مهرجان المجاردة الشتوي بقرية ربوع بلادي بمشاركة الأهالي وعدد من الجهات المنظمة، شمل بعض العروض المرئية، إضافة إلى مشاركة الفرقة الشعبية والشعراء وعروض الضوء والألعاب النارية المصاحبة لانطلاق المهرجان.