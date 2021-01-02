تركيا رابع دولة من الشرق الأوسط تصاب بسلالة الفيروس الجديدة

وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة أنه تم إخضاع المصابين الـ15 ومخالطيهم للحجر الصحي.
يذكر أن لبنان أول دولة من الشرق الأوسط تصاب بالسلالة، تلتها الأردن ثم الإمارات.
وتم إعلان السلطات البريطانية في 14 ديسمبر الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنها ليست أكثر شدة من السلالة السابقة من الفيروس، ولا تتطلب علاجا مختلفا.
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