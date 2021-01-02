السعودية اليوم / الأردن تكتشف 3 حالات لمصابين بفيروس كورونا المتحور



عمّان 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

اكتشفت الأردن عن ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس

وأوضحت الصحة الأردنية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في الأردن ارتفع إلى 5 إصابات، مؤكدة تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبعهما من قبل فرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.

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عمّان 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واساكتشفت الأردن عن ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا وأوضحت الصحة الأردنية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في الأردن ارتفع إلى 5 إصابات، مؤكدة تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبعهما من قبل فرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.// انتهى//00:02ت م0086

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