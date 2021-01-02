السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تنفذ جولات رقابية على المحال والأسواق التجارية



جدة 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة 14184 جولة رقابية صحية خلال الأسبوعين الماضية على المحال والأسواق التجارية في نطاق 19 بلدية فرعية ، وذلك للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

ورصدت الأمانة من خلال الجولات الميدانية للمراقبين الصحيين والجهات المعنية 809 مخالفات للبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية؛ منها 39 مخالفة وزارة الداخلية إضافة للقيام بغسل وتطهير 6183 موقعاً في محافظة جدة.

وثمنت أمانة محافظة جدة تعاون السكان والزوار والتزامهم بالإجراءات الاحترازية. لافتة إلى أنه بإمكانهم تقديم واستقبال بلاغاتهم للأمانة من خلال مركز بلدي 940.

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23:51ت م

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