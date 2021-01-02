شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يوجه بارتداء الزي الوطني خلال سباقات «كأس السعودية» العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بأن يكون الزي الوطني، هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي خلال سباقات «كأس السعودية» العالمي التي تقام بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

أعلن ذلك، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر حسابه في «تويتر»، مؤكدا أن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، سيكون شاهداً على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا.