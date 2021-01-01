حجز سينما فوكس واجهة الرياض التجارية

حجز سينما واجهة الرياض من خلال فوكس على الإنترنت يتم بطريقة سهلة حيث تتنوع العروض والأفلام التي يتم عرضها طوال اليوم في ساعات مختلفة من النهار والليل، وفق أسعار معينة يمكن الاستعلام عنها من خلال موقع فوكس سنما على الإنترنت وسوف نتعرف على طريقة حجز سنما الرياض بالخطوات في التالي.

حجز سينما فوكس واجهة الرياض

يمكن حجز سينما الرياض من خلال موقع فوكس سينما على الإنترنت ومن خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع فوكس سينما على الإنترنت. يمكن التسجيل على الموقع ومتابعة كافة الأفلام الجديد’ والاستفادة من مميزات التسجيل ومنها العروض الحصرية على التذاكر. بطاقات الدفع المخزنة، قابلية استرداد الرصيد في فوكس. الدخول عن طريق البريد الإلكتروني وكلمة السر. اختيار السينما واختيار الفيلم، وتفقد أوقات الحجز. تفقد الأفلام التي تعرض حالياً ومواعيد العرض والاختيار منها. توفر أيضاً عروض الأطفال من أفلام الأنيميشن.

سينما فوكس واجهة الرياض

تتميز عمليات الحجز من خلال التسجيل على سينما فوكس بالكثير من المميزات منها:

الاستمتاع بالعروض الحصرية على التذاكر.

العمل في سينما واجهة الرياض على مدار أربع وعشرون ساعة.

يمكن الحجز في أي وقت دون الحاجة إلى زيارة مكان، ولكن إلكترونياً فقط.

يوجد أماكن لألعاب الأطفال آمنة تماماً.

يمنك الدفع من خلال البطاقة الائتمانية بسهولة من الموقع.

توفر لقطات من الأفلام المعروضة للتعرف عليها أكثر.

طريقة التسجيل واختيار الأفلام

يتم التسجيل على موقع فوكس والتمتع بما يقدمه من عروض على التذاكر من خلال الخطوات التالية: