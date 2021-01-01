دوام البريد السعودي يوم السبت والرقم الموحد

أوقات عمل البريد السعودي يوم السبت، من الموضوعات الهامة التي كثير ما يبحث عنها المواطنون في المملكة العربية السعودية والمقيمين علي أرضها، وذلك للحصول علي الخدمات البريدية المميزة والمتطورة التي يقدمها البريد.

والبريد السعودي من أهم وأعرق المؤسسات السعودية، ونتعرف في التقرير التالي علي تاريخ البريد السعودي وأهم الخدمات التي يقدمها وكذلك أوقات العمل يوم السبت ومواعيد العمل في الأيام الأخري.

البريد السعودي

يعد البريد السعودي، من أقدم وأهم المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث أسس في عام 1901، ونجح البريد منذ نشأته في تقديم العديد من الخدمات المميزة وعمل علي تطوير الخدمات بشكل ملحوظ وأصبح أكثر تطورا عبر استخدام التكنولوجيا الحديث في إرسال واستقبال الطرود وجميع الرسائل البريدية ويقدم خدماته لأكثر من 11 مليون شخصا بالمملكة.

الخدمات التي يقدمها البريد السعودي

يقدم البريد السعودي العديد من الخدمات التي لا يستغني عنها المواطن السعودي أو المقيم علي أرضها حيث يوفر الخدمات التالية:

يوفر خدمة بريدي أون لاين.

يقدم للمواطنين خدمة البريد الممتاز.

يقدم خدمة حاسبة الأسعار.

يوفر البريد السعودية خدمة تتبع الشحنات أونلاين.

أوقات عمل البريد السعودي يوم السبت

كشفت السلطات السعودية عن مواعيد العمل والدوام في البريد السعودي، في جميع الفروع المنتشرة في العديد من المناطق وأغلب المدن والأحياء بالمملكة العربية السعودية وجاءت مواعيد العمل يوم السبت وبقية أيام الأسبوع علي النحو التالي:

يوم السبت: يبدأ العمل في البريد السعودي يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتي الساعة الثانية بعد الظهر.

من الأحد إلي الخميس: يبدأ العمل منذ الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتي الساعة الثالثة مساءا، علي أن يكون يوم الجمعة إجازة رسمية بجميع الفروع، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية عبر الدخول علي البريد الإلكتروني علي مدار ساعات اليوم خلال أيام الأسبوع.

رقم البريد السعودي الموحد المجاني

أتاح البريد السعودي رقم موحد لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين علي أرضها للتواصل بينهم وبين خدمة العملاء من أجل تقديم الشكاوي أو الاستفسار عن الخدمات وتقديم المقترحات وحل المشكلات، حيث يمكن الاتصال علي الرقم الموحد بشكل مجاني علي الرقم 19992,

طرق التواصل مع البريد السعودي

وفر البريد السعودي العديد من طرق التواصل مع العملاء، لتناسب جميع الأفراد حيث يمكنهم التواصل مع إدارة البريد مع أحدي الطرق التالية: