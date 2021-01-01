حساب العمر بالهجري بطريقة بسيطة وسهلة

تعتمد بعض الدول العربية على التقويم الهجري لاحتساب عمر الإنسان، ومنها المملكة العربية السعودية وتلجأ إليه في كافة المعاملات وشهادات الميلاد والمؤسسات الرسمية، ويعود تاريخ وضع التقويم الهجري بعد هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة إلًا أنه لم يتم العمل به إلًا في الـ 17 هجري وخاصة في عهد الصحابي عمر بن الخطاب وينقصها عن السنة الميلادية نحو 11 يومًا، فيما يصل عدد الأيام فيها إلى 354 يومًا، وتعتبر السنة الهجرية غير ثابتة فبعض الشهور التي تقع في الصيف خلال العام الجاري، لاتقع في نفس الوقت مع مرور السنين.

طريقة احتساب عيد ميلادك بالطريقة الهجرية

ويمكن احتساب العمر بالطريقة الهجرية من خلال عدة تطبيقات بفضل التكنولوجيا الحديثة في دقة احتسابها، إلًا أنه يمكن احتساب العمر بالطريقة اليدوية من خلال طريقة بسيطة للعملية الحسابية فتوافق السنة الأولى هجرية عام 622 ميلادية وهي أن السنة الهجرية =(السنة الميلادية – 622097)) مع تحويل السنة الميلادية فقط دون احتساب اليوم والشهر.

على سبيل المثال إذا كنت من مواليد 1986 ميلادية يتم طرحها من 622 ويصبح الناتج 1364، ثم نقوم بعملية القسمة 103/100= 1.03، ثم نقوم بضرب حاصل الطرح في نتائج القسمة 1364 × 1.03 = 1404.92 هجري.

موعد احتساب التقويم الهجري

واستخدم المسلمون الأسلوب القديم في عملية احتساب العمر والسنين، حتى بعث الصحابي أبو موسى الأشعري حاكم البصرة آنذاك إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب يطلب منه ضرورة البحث عن أسلوب جديد لاحتساب، واجتمع الفاروق مع عدد من العلماء والصحابة واتفقو على اعتماد عام الهجرة النبوية بداية للتقويم ويعتمد عليه في احتساب السنين والأيام، وقررو على اعتبار أن محرم أول الشهور للسنة الهجرية .

أسماء أشهر السنة الهجرية

وتبلغ السنة الهجرية نحو 12 شهرًا على النحو التالي، شهر محرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الآخر، وجمادي الأدول وجمادي الآخرة، بالإضافة إلى رجب، وشعبان ثم رمضان، وشوال وشهر ذو القعدة، إضافة إلى شهر ذي الحجة.