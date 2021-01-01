السعودية اليوم / تونس تسجل 1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 1417 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 140557 إصابةً منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4730 حالةً.

// انتهى //

23:08ت م

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تونس 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسسجلت تونس 1417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 45 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 140557 إصابةً منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4730 حالةً.// انتهى //23:08ت م0084

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