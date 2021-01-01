السعودية اليوم / امانة الطائف تكثف جولاتها الرقابية على المحال والأسواق التجارية بالمحافظة



الطائف 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة الطائف، (562) جولة رقابية صحية، نتج عنها رصد (47) مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19" في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و(12) مخالفات تكدس في الأسواق التجارية.

وأكدت الأمانة أنها ستتابع الأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة ، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة الجميع داعية أفراد المجتمع كافة للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والصحية كذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

وبينت الأمانة أن إدارة التطوع البلدي كثفت وجودها في الأاواق من خلال حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية لسلامتنا نلتزم.

وشارك أكثر من 130 متطوعا ومتطوعة من أبناء وبنات المحافظة وذلك للتنظيم الدخول وقياس درجة الحرارة والتوعية بلبس الكمام، وتوزيع كمامات ومعقمات لمرتادي الأسواق و"المولات" التجارية بالمحافظة.

// انتهى //

22:16ت م

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