السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إاى خفيفه شملت أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها.

سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:15ت م

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