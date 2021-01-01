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العنف الأسري: رصدنا حالة الفتاة المُعنفة في القصيم

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2021-01-01

العنف الأسري: رصدنا حالة الفتاة المُعنفة في القصيم

جاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص

متابعات الخليج 365 - القصيم

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم رصد حالة الفتاة التي تعرضت للتعنيف من قبل أسرتها في القصيم.

وقال المركز في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: بالإشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تتعرض للعنف من قبل أسرتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة القصيم، وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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