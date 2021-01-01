الماجد للعود توقع اتفاقية مع ميرسر 

2021-01-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت شركة الماجد للعود، إحدى أشهر العلامات التجارية في المنطقة والتي تأسست عام 1956م في مجال تجارة التجزئة للعود والعطور لأكثر من 60 عامًا، اتفاقية شراكة مع “ميرسر “Mercer”، وهي شركة استشارية عالمية رائدة في مجال المواهب والصحة والاستثمارات، وتتخذ من مدينة نيويورك مقرًّا رئيسًا لها، ولديها أكثر من 20 ألف موظف، وتتواجد فيما يزيد عن 40 دولة عبر ست قارات، وتنتشر أعمالها دوليًّا في أكثر من 140 دولة.

وتهدف الماجد للعود من خلال هذه الاتفاقية إلى تحديث منظومة وتوجّهات الشركة في ممارسات الموارد البشرية في ظل التحديات المستجدة والنظرة المستقبلية على إستراتيجيات الموارد البشرية في الشركة، وتطوير سلم الرواتب والمزايا الحالي وتعديله اعتمادًا على التغيرات الحديثة في سوق العمل وإعادة هيكلته بما يتناسب مع المهارات المتوافرة في السوق المحلي، والتمكن من استقطاب المواهب بسهولة، ومنح الشركة ميزة تنافسية، وتبني إستراتيجية العمل عن بعد، وتطوير برامج إدارة المواهب، وأنظمة تقييم الأداء وربط مخرجاتها مع الحوافز السنوية، إضافة إلى وضع خطط التطوير والتدريب، والتخطيط التعاقبي.

وعقدت شركة الماجد للعود مؤتمرًا صحفيًّا، لتوقيع هذه الاتفاقية، يوم أمس الخميس في مقر الإدارة العامة للشركة في الرياض، ومثل شركة الماجد للعود في توقيع هذه الشراكة الرئيس التنفيذي الأستاذ ماجد بن علي الماجد فيما مثل شركة “ميرسر” رئيس قطاع الاستشارات الأستاذة نجلاء نجم.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجية شركة الماجد للعود 2026م لتحقيق أهدافها الإستراتيجية المهتمة بتجربة العميل وتطوير المنتج والانتشار الجغرافي والتي لن تتحقق إلا ببيئة تنافسية جاذبة للمواهب.

وأوضح ماجد بن علي الماجد أن التطور التي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030م هو المحفز الحقيقي للنهوض والوصول إلى أفضل المعايير العالمية في الأداء وخوض التحديات ورفع مستوى التنافسية كشركة سعودية.



