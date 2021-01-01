2021-01-01

بلدية القيصومة تحدد موقعًا للمخيمات وتقدم لها الخدمات مجانًا

‏ ‏متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أعلنت بلدية مدينة القيصومة، شرق حفر الباطن، عن تحديد مواقع خاصة للمخيمات الربيعية على امتداد طريق الدمام، مع تقديم الخدمات مجانًا لأصحاب المخيمات من إيصال المياه وخدمات النظافة.

وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في بلدية القيصومة، الأستاذ مشعل الحميدي، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن بلدية القيصومة تقدم خلال هذه الأيام الربيعية الخدمات المجانية؛ كالنظافة وتوزيع المياه العذبة للمخيمات التي حددتها البلدية الواقعة على امتداد طريق الدمام الدولي بمسار 3 كيلو.

