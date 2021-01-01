5 فواكه تحتوي على الكالسيوم تعرّف عليها

2021-01-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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دعت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أفراد المجتمع بالحرص على الإكثار من تناول الفواكه التي تحتوي على الكالسيوم؛ إذ إنها تدعم الجسم بهذا العنصر الهام للعظام بجانب الحليب والأجبان وغير ذلك.

5 فواكه مهمة:

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن هناك 5 فواكه تحتوي على الكالسيوم وهي:

⁃ المشمش: ويعد من الفواكه المشهورة التي تحتوي على الكالسيوم وتمتاز بفوائدها الصحية، ودورها في منع ترقق العظام، وتعزيز النمو الصحي للعظام، ومنع الحالات المرتبطة بالعمر.

⁃ الكيوي: ولهذه الفاكهة العديد من الفوائد الصحية المختلفة؛ وذلك بسبب القيمة الغذائية التي يحتويها، ومن بينها الكالسيوم.

⁃ البرتقال: ورغم أنه يشتهر بفيتامين C، إلا أن نسبة الكالسيوم فيه عالية، فحبة كبيرة من البرتقال تحتوي على 74 ملغرام من الكالسيوم تقريبًا، في حين أن كوب من عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم يحتوي على 300 ملغرام منه.

⁃ الموز: ويسهم في تقوية العظام؛ لأنه يحتوي على كمية لا بأس بها من الكالسيوم، كما يسهم في تقوية العظام والأسنان وحمايتها من الهشاشة.

⁃ التفاح: ويوفر فيتامينات “أ” و”سي” و”إي”، والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، مما يساعد في الوقاية من الأمراض.

فوائد الكالسيوم:

وأكدت أن الكالسيوم يعتبر من المعادن المهمة والضرورية لجسم الإنسان، ويحتاج جسم الإنسان إلى الكالسيوم من أجل بناء عظام قوية والحفاظ على صحتها أيضًا، كما أن قلب الإنسان وعضلاته وحتى الأعصاب تحتاج إلى هذا المعدن، بالإضافة إلى أن استهلاك الأطعمة الغنية بالكالسيوم مهم خلال جميع مراحل العمر ففي مرحلة المراهقة، ويخزن الجسم كميات كبيرة من الكالسيوم وتكون قدرته على امتصاص الكالسيوم كبيرة وفعّالة جدًّا من أجل أن تبلغ كثافة العظام ذروتها، لذلك يجب أن تكون كميات الكالسيوم المتناولة في فترة المراهقة كافية لسد احتياجات التخزين الكبيرة، ولضمان كثافة العظام وقوتها في المستقبل.



