باواكد: تطعيم كورونا لايبرر تجاهل الكمامة والتباعد

2021-01-01

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

العناوين الفرعية

شدد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد باواكد، على ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامة حتى في حال أخذ اللقاء الوقائي.

وأضاف في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن مرحلة ما بعد التطعيم تعد من أهم المراحل في محاصرة نشاط فيروس كورونا.

إرتداء الكمامة والتباعد:

وتابع: بدأت معظم الأسر تتواجد في الشواطئ والأماكن العامة، وهذه المواقع يتواجد فيها البشر بشكل طبيعي، لذا فإنه من الضروري تطبيق الاشتراطات الصحية ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي؛ كإجراء وقائي واحترازي.

إنجاز اللقاح الوقائي:

ولفت الدكتور باواكد إلى أن التوصل إلى لقاح وقائي يعد أكبر وأهم إنجاز تشهده البشرية لكون فيروس كورونا من الفيروسات القاتلة والشرسة إذ توفى بسببه مليون وثمانمائة ألف فرد، فيما أصاب ٨٣ مليون وتسعمائة وخمسين ألف شخص وهذه الأرقام فلكية ومفجعة، وبالتالي فإن وجود اللقاح حماية لسكان كوكب الأرض وقرب نهاية الفيروس؛ لذا يجب أن يكون كل فرد في المجتمع على وعي كبير وقدر أكبر من المسؤولية.

توعية أفراد المجتمع:

وتابع أن الجهات الصحية تبذل جهودًا كبيرة في توعية أفراد المجتمع وتحث على ضرورة أخذ التطعيم، فمن واجب أفراد المجتمع التعاون مع هذه الجهات في التقيد بالتدابير الصحية الاحترازية والمبادرة بأخذ التطعيم.

