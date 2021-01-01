شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: قبة الإبداع الصحي بـ«طبي الملك عبدالله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن مساعد مدير الشؤون الصحية للتميز المؤسسي بجدة الدكتور حسين بن أحمد الزبيدي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة قبة الإبداع الصحي، بحضور المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد الثمالي ومدير إدارة الإبداع الصحي بصحة جدة سعد تمار وفريق نادي التوستماسترز.

وتعد قبة الإبداع الصحي مظلة لتنفيذ برامج إبداعية لرفع مستوى كفاءة وأداء الممارسين الصحيين والإداريين بما ينعكس على الرعاية المقدمة للمرضى، حيث يتم فيها تزويد منسوبي مجمع الملك عبدالله الطبي بعدد من الأدوات والمنهجيات الإبداعية في تحسس المشكلات ووضع البدائل والفرضيات والوعي بمواطن الضعف والثغرات وعدم الانسجام والنقص في المعلومات والبحث عن الحلول، وصياغة فرضيات جديدة وإعادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إلى حلول أو ارتباطات جديدة بإستخدام المعطيات المتوفرة.

وأفادت سفيرة الإبداع دانية باعثمان بأن قبة الإبداع ستنفذ برامجها تحت إشراف عدد من المختصين المعتمدين في مجالات التفكير وإدارة المعرفة والسلوك التنظيمي والذين سيتولون مساعدة الموظفين في ممارسة تلك التقنيات الإبداعية في أعمالهم اليومية.