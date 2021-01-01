شكرا لقرائتكم خبر عن رصد حالة لفتاة تتعرض للعنف الأسري في القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، (الجمعة)، رصد حالة لفتاة تتعرض للعنف من قبل أسرتها في منطقة القصيم. وقال المركز: «إشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تتعرض للعنف من قبل أسرتها، تم رصد الحالة وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة القصيم». وأضاف عبر «تويتر»: «جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».



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