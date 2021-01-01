شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يوجه بإغلاق صالة ألعاب لم تراعِ خصوصية المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان الجهات المختصة بإغلاق صالة للألعاب داخل أحد المجمعات التجارية، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر تنظيم فعالية غير مرخصة تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى الممارسات المخالفة التي لم تراع خصوصية المدينة المنورة ومكانتها.

وتضمن توجيه أمير المنطقة إغلاق المنشأة المخالفة تحفظيا واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم.

وأكدت إمارة المنطقة على وجوب استشعار الجميع من مواطن وزائر ومقيم لقدسية ومكانة المدينة المنورة وخصوصيتها.

كما تؤكد على متابعتها المستمرة لمختلف المناشط الإجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام وسيتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح.