شكرا لمتابعة خبر عن أمير المدينة المنورة يوجه بمعاقبة منشأة نظمت احتفالية لم تراعي قداسية المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وجه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت تحفظياً بسبب ارتكابها لمخالفات. وجه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت تحفظياً بسبب ارتكابها لمخالفات. وجاءت توجيهات أمير المنطقة بعد تداول مقاطع فيديو لصالة ألعاب بتنظيم احتفالية غير مرخصة تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، علاوة على مُمارساتٍ مُخالفة لم تراعي خصوصية المدينة ومكانتها. وشملت توجيهات أمير المنطقة استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية، فيما دعت إمارة المنطقة المواطنين والمقيمين إلى مراعاة قداسية ومكانة المدينة المنورة وخصوصيتها.

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