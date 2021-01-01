شكرا لمتابعة خبر عن "العنف الأسري" يعلق على واقعة الفتاة المعنفة من قبل أسرتها بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع ما تم تداوله حول فتاة تتعرض للعنف من قبل أسرتها. تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع ما تم تداوله حول فتاة تتعرض للعنف من قبل أسرتها. وأكد المركز بأنه تم رصد الحالة، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة القصيم. وأضاف أنه جاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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