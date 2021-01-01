شكرا لمتابعة خبر عن النمر : الضغط النفسي الشديد قد يسبب الجلطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نبه إستشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، بخطورة الضغط النفسي الشديد على صحة الإنسان. نبه إستشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، بخطورة الضغط النفسي الشديد على صحة الإنسان. وأكد أن الضغط النفسي الشديد قد يسبب الجلطة، مضيفا أنه من المسببات المشهورة لجلطة القلب. وأضاف أن الضغط النفسي الشديد أقوى من عدم التحكم بالسكري وعدم التحكم بالضغط.

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